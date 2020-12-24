Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile 29 Aralık'ta bir araya gelecek
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Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile 29 Aralık'ta bir araya gelecek

24.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:48
Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile 29 Aralık'ta bir araya gelecek

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Aralık'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Aralık'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov ile 29 Aralık'ta Soçi'de bir araya gelecek.

Taraflar, ikili ve bölgesel meseleleri değerlendirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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