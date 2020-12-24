Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile 29 Aralık'ta bir araya gelecek

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Aralık'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.