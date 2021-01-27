Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Paraguaylı yeni mevkidaşını tebrik etti
27.01.2021 23:41 | Son Güncelleme: 27.01.2021 23:44
Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay'ın yeni Dışişleri Bakanı Euclides Avecedo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay'ın yeni Dışişleri Bakanı Euclides Avecedo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, göreve yeni gelen Paraguaylı mevkidaşını tebrik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya