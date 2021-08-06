Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçmiş olsun telefonu
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Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçmiş olsun telefonu

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçmiş olsun telefonu
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı telefonla arayarak, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı telefonla arayarak, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ı telefonla aradı ve Yunanistan'daki yangınlar için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Çavuşoğlu'nun Dendias'ı arayarak, ülkedeki yangınlar nedeniyle dayanışma gösterdiği belirtildi.

Paylaşımda, her iki Dışişleri Bakanı'nın da önce kendi ülkelerinde şiddetli orman yangınlarını kontrol altına almaları koşuluyla birbirlerine yardım etmeye hazır olduklarını belirttiği kaydedildi.

??????Dendias da 29 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Türkiye'deki yangınlar nedeniyle telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ı arayarak Yunanistan'daki yangınlar için geçmiş olsun dileğini iletti.
Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ı arayarak Yunanistan'daki yangınlar için geçmiş olsun dileğini iletti.
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Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçmiş olsun telefonu - Haberler
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