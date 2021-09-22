Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, MIKTA 19. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde MIKTA 19. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında MIKTA 19. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "New York'taki yoğun günümüze MIKTA 19. Dışişleri Bakanları Toplantısı ile başladık. Afganistan'daki durum, Covid-19'la mücadele çerçevesinde de aşı sertifikalarının tanınması ve az gelişmiş ülkelere yapılacak aşı yardımlarını ele aldık" dedi.

(İHA)

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