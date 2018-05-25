Dışişleri'nden Kritik Toplantı Sonrası İlk Açıklama: Güvenlik ve İstikrar İçin Yol Haritası Belirlendi

Türkiye ile ABD arasında Suriye İçin kurulan çalışma grubunun ikinci toplantısı Ankara'da yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için yol haritası belirlendi" denildi.

ÇAVUŞOĞLU MEVKİDAŞI POMPEO İLE 4 HAZİRAN'DA BİR ARAYA GELECEK

Dışişleri bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile 4 Haziran'da ABD'de bir araya gelecek. Türkiye- ABD Çalışma Grubu'nun Ankara'da yapılan ikinci toplantısı neticesinde kabul edilen ortak açıklamada, "Taraflar, Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri işbirliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlemiştir." denildi.

"MENBİÇ İÇİN YOL HARİTASININ ANA HATLARI BELİRLENMİŞTİR"

Suriye konulu Türkiye- ABD Çalışma Grubu'nun Ankara'da yapılan ikinci toplantısı neticesinde kabul edilen ortak açıklamada şöyle denildi: 'Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu, Suriye ve her iki tarafı ilgilendiren diğer işbirliği konularında sürmekte olan görüşmelere devam etmek amacıyla bugün Ankara'da toplanmıştır. Taraflar, Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri işbirliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlemiştir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Pompeo Çalışma Grubu'nun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran'da bir araya gelecektir.