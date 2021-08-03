Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1)
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1)

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1)
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangının başlamasıyla birçok ülkeden arayanların olduğunu belirterek, "Biz, Türkiye olarak yardım ettiğimiz gibi başka ülkelerin de bize yardım etmesini elbette kabul ederiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangının başlamasıyla birçok ülkeden arayanların olduğunu belirterek, "Biz, Türkiye olarak yardım ettiğimiz gibi başka ülkelerin de bize yardım etmesini elbette kabul ederiz." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Genel Müdürlüğünün Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, helikopterle incelemelerde bulunarak, yangın bölgesinin nereye doğru gittiğine uzmanlarla baktıklarını söyledi.

Bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Çavuşoğlu, yangının devam ettiğini, poyrazın çok şiddetli olduğunu ve Kızıldağ bölgesinde alevlerin rüzgarla hızlandığını dile getirdi.

Bir gazetecinin, yurt dışından Türkiye'ye yardım için gelecek uçakları, Türkiye'nin kabul etmediği yönünde sosyal medyada paylaşımlar olduğunu hatırlatması üzerine Çavuşoğlu, o kadar işin içinde akşam veya sabah haberlere baktığında ciddi bir dezenformasyon gördüğünü belirtti.

Afet olduğunda yangın, sel, deprem olsun Türkiye olarak başka ülkelere yardım ettikleri anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Başka ülkelerin de Türkiye'ye yardım etmesini elbette kabul ederiz. Ufak tefek küçük şeylerde, kendimizin üstesinden gelebileceği durumlarda, kendilerine teşekkür edip, 'ihtiyacımız olduğunda arayacağız' diyoruz. Ama bu büyük bir yangın. Yangının başlamasıyla beraber birçok ülke, komşu ülkeler, dost ve kardeş ülkeler ve Avrupa'dan ülkeler de bizi aradılar. Biz kendilerine 'Ne verebilirsiniz, nasıl yardımcı olabilirsiniz' diye sorduk. Bizim ihtiyacımız uçak ve tonajlı, kovalarla su taşıyabilecek helikopter, yani havadan müdahale dedik."

"Fransa teklifini geri çekti"

AFAD üzerinden ilgili yerlere başvuru yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"AB, AFAD'ın bu duyurusunu tüm ülkelere iletti. 4 ülkeden, Hırvatistan, Romanya, Fransa ve İspanya'dan dönüş oldu. Onların ne verebileceğine baktık. Özellikle buraya uygun şekilde kullanabileceğimiz uçak gönderebilecek ülkeler ise Hırvatistan, Fransa ve İspanya'ydı. Romanya'nın da bir uçağı vardı, Arkadaşlarımız inceledi, bizim yangınla mücadeleye çok uygun değil. Gönülden bu teklifte bulundular, teşekkür ediyoruz. Başka ülkelerden de teklif geldi, şimdi tek tek saymayacağım, uygun olanlarla temasa geçtik. Daha sonra Fransa, özellikle İspanya bölgesinde de yangın olabileceğini belirterek, Macron'un danışmanı, Büyükelçimizi arayarak Türkiye'ye bir uçak gönderemeyeceğini söylediler. Yani tekliflerini geri çekmiş oldular."

Zorlu şartlarda tüm personelin mücadele ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Kolay değil. Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi de hep birlikte verip, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Gayretlerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Fransa, İspanya'da yangın olabileceğini belirterek, uçak gönderemeyeceğini söyledi. Tekliflerini geri çekmiş oldular.'
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1) - Haberler
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