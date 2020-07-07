Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşıyla telefonla görüştü
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Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşıyla telefonla görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartola ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşıyla telefonla görüştü
07.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartola ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Maltalı mevkidaşı Bartolo ile yaptığı telefon görüşmesinde Avrupa Birliği ve bölgesel konular ele alındı.

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Kaynak: AA

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