Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşıyla telefonla görüştü
Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartola ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
07.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:23
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartola ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Maltalı mevkidaşı Bartolo ile yaptığı telefon görüşmesinde Avrupa Birliği ve bölgesel konular ele alındı.
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Kaynak: AA