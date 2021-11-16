Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı BouHabib ile görüştü - Haberler
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Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı BouHabib ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması İki bakanın kameralara poz vermesi Çavuşoğlu-BouHabib görüşmesi BEYRUT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah BouHabib ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması

İki bakanın kameralara poz vermesi

Çavuşoğlu-BouHabib görüşmesi BEYRUT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah BouHabib ile görüştü.

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı BouHabib ile görüştü

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı BouHabib ile görüştü

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı BouHabib ile görüştü

AA - Son Dakika Haberleri

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