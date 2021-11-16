Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı BouHabib ile görüştü
Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması İki bakanın kameralara poz vermesi Çavuşoğlu-BouHabib görüşmesi BEYRUT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah BouHabib ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması
İki bakanın kameralara poz vermesi
Çavuşoğlu-BouHabib görüşmesi BEYRUT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah BouHabib ile görüştü.