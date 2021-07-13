BAKAN ÇAVUŞOĞLU, LİTVANYALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU, LİTVANYALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile görüştü.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis'i Ankara'da ağırlamaktan memnunum. Son bir ayda üçüncü görüşmemiz. Temaslarımız artıyor, ilişkilerimiz güçleniyor. Düzensiz göçü önlemeye yönelik işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, LİTVANYALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, LİTVANYALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, LİTVANYALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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