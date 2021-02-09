Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah tarafından kabul edildi

Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Kuveyt'te Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Kuveyt'te Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Yeni oluşacak kabineyle yakın çalışmayı arzu ediyoruz. Ticaret hacmimizi pandemiye rağmen muhafaza ettik. Türk inşaat firmalarının Kuveyt'te önemli projeler üstlenmesi memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ayrıca, Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Merzuk Ali el-Ganim ile de görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu