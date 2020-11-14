Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Son dakika politika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıldönümü kutlamaları için Lefkoşa'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıldönümü kutlamaları için Lefkoşa'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere dün Lefkoşa'ya gelmişti. Bakan Çavuşoğlu ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımları ele aldık. Milli davamızda söylem ve eylem birliğimiz sarsılmazdır" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı