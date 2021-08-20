Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi.