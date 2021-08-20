Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü
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Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile Dolmabahçe Çalışma ofisinde bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu mevkidaşını kapıda karşılarken heyetler arası bir görüşme gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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