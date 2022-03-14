Son Dakika | DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNDU(EK - Haberler

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Son Dakika | DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNDU(EK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya' da 3 gündür süren Diplomasi Forumu kapsamında foruma katılan ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmelerde bulunuyor.

ANTALYA (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya' da 3 gündür süren Diplomasi Forumu kapsamında foruma katılan ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmelerde bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu bugün Karayip Devletleri Birliği (KDB, ACS) Genel Sekreteri Rodolfo Sabonge, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara ve Senegal Dışişleri Bakanı A'ssata Tall Sall biraraya geldi

Grüntü Dökümü

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Karayip Devletleri Birliği (KDB, ACS) Genel Sekreteri Rodolfo Sabonge ile görüşme

Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara ile görüşme

Senegal Dışişleri Bakanı A'ssata Tall Sall ile görüşme

ANTALYA DHA

Son Dakika | DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNDU(EK

Son Dakika | DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNDU(EK

Son Dakika | DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNDU(EK

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal, Gambiya, Antalya, Güncel, Haberler

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