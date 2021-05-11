Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'de şehit olan asker için başsağlığı diledi
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Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'de şehit olan asker için başsağlığı diledi

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'de şehit olan asker için başsağlığı diledi
Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "İdlib'de Bahar Kalkanı harekat bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Alçakların tümünün kökünü kazıyacağız! Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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