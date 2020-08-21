Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile telefonda görüştü
Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile telefon görüşmesi yaptı.
21.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:43
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Blok'un görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve turizm konuları konuları ele alındı.
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Kaynak: AA