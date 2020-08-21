Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile telefonda görüştü Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Blok'un görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve turizm konuları konuları ele alındı. Kaynak: AA