Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çekyalı ve Slovakyalı mevkidaşlarıyla görüştü
Son dakika haberler... ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek ve Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok'la iki ayrı görüşme gerçekleştirdi.
NEW YORK (DHA) - ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek ve Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok'la iki ayrı görüşme gerçekleştirdi.