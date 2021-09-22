Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çekyalı ve Slovakyalı mevkidaşlarıyla görüştü - Haberler
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çekyalı ve Slovakyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberler... ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek ve Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok'la iki ayrı görüşme gerçekleştirdi.

NEW YORK (DHA) - ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek ve Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok'la iki ayrı görüşme gerçekleştirdi.


Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çekyalı ve Slovakyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çekyalı ve Slovakyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çekyalı ve Slovakyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çekyalı ve Slovakyalı mevkidaşlarıyla görüştü
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Haber: Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çekyalı ve Slovakyalı mevkidaşlarıyla görüştü - Haberler
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