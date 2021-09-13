Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'i kabul etti
Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'i karşılaması Çavuşoğlu ve Schmidt görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in yeni Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'i kabul etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'i karşılaması
Çavuşoğlu ve Schmidt görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in yeni Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'i kabul etti.