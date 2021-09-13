Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'i kabul etti - Haberler
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Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'i kabul etti

AA - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'i karşılaması Çavuşoğlu ve Schmidt görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in yeni Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'i karşılaması

Çavuşoğlu ve Schmidt görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in yeni Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'i kabul etti.

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'i kabul etti

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'i kabul etti

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'i kabul etti

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'i kabul etti
AA - Son Dakika Haberleri
ÇAVUŞOĞLU: MÜLTECİLERİN ÜLKELERİNE DÖNDÜRÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR

ÇAVUŞOĞLU: MÜLTECİLERİN ÜLKELERİNE DÖNDÜRÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR
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Haber: Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'i kabul etti - Haberler
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