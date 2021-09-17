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Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Son dakika gündem haberi... BİRLEŞMİŞ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konularını ele aldı.

BİRLEŞMİŞ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konularını ele aldı.

21 Eylül'de başlayacak üst düzeyli BM 76. Genel Kurul Görüşmelerine katılmak üzere New York'a gelen Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Dünyamızın gündemindeki küresel sınamaları BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le ele aldık. Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konularındaki görüşlerimizi paylaştık." paylaşımında bulundu.

Çavuşoğlu, ayrıca BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid ile görüştü ve göreve yeni başlayan Shahid'i tebrik etti.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Coğrafi uzaklığa rağmen ilişkilerimizi geliştirme irademiz tam." mesajı verdi.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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