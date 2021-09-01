Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da Filenin Sultanları'yla buluştu
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da Filenin Sultanları'yla buluştu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da Filenin Sultanları'yla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde başkent Belgrad'da A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde başkent Belgrad'da A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Belgrad'da A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Önünüzde kupalar, arkanızda milyonlar var! Belgrad'daki yarı final öncesi Filenin Sultanları'yla buluştuk. 84 milyonun yüreğindeki heyecanı kendilerine ilettik" dedi.

Filenin Sultanları yarı finalde 3 Eylül Cuma günü Sırbistan ile karşılaşacak. - BELGRAD

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da Filenin Sultanları'yla buluştu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da Filenin Sultanları'yla buluştu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da Filenin Sultanları'yla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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