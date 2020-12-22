Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangladeş'te
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangladeş'te

22.12.2020 19:58 | Son Güncelleme: 22.12.2020 20:10
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangladeş'te

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu, Endonezya'daki resmi temaslarının ardından Bangladeş'e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu, Endonezya'daki resmi temaslarının ardından Bangladeş'e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünde geldiği Endonezya'daki temaslarının ardından resmi ziyaret kapsamında Bangladeş'e geldi. Çavuşoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kardeş Endonezya'dan sonra ikili görüşmeler ve Büyükelçiliğimizin yeni hizmet binasının açılışı için kardeş Bangladeş'teyiz" ifadelerini kullandı. - DAKKA

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangladeş'te

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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