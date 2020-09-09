Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Askeri darbe sonrasında) Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye... Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Askeri darbe sonrasında) Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Askeri darbe sonrasında) Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız" Kaynak: AA