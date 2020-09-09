Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Askeri darbe sonrasında) Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye...
Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Askeri darbe sonrasında) Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız"
09.09.2020 22:11 | Son Güncelleme: 09.09.2020 22:14
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Askeri darbe sonrasında) Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız"
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Kaynak: AA