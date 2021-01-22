Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP Türkiye Raportörü Sanchez ile görüştü
22.01.2021 13:16 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:21
Gelen son dakika haberine göre Çavuşoğlu ve Sanchez'in birlikte poz vermesi Çavuşoğlu-Sanchez ikili görüşmesinden detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüştü.
Çavuşoğlu ve Sanchez'in birlikte poz vermesi
Çavuşoğlu-Sanchez ikili görüşmesinden detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı