Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP Türkiye Raportörü Sanchez ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre Çavuşoğlu ve Sanchez'in birlikte poz vermesi Çavuşoğlu-Sanchez ikili görüşmesinden detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüştü.