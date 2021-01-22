Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP Türkiye Raportörü Sanchez ile görüştü
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Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP Türkiye Raportörü Sanchez ile görüştü

22.01.2021 13:16 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:21

Gelen son dakika haberine göre Çavuşoğlu ve Sanchez'in birlikte poz vermesi Çavuşoğlu-Sanchez ikili görüşmesinden detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüştü.

Çavuşoğlu ve Sanchez'in birlikte poz vermesi

Çavuşoğlu-Sanchez ikili görüşmesinden detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüştü.

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP Türkiye Raportörü Sanchez ile görüştü
Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP Türkiye Raportörü Sanchez ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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