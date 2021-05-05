Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya'da
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Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya'da

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek ziyaretinin ardından Almanya'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek ziyaretinin ardından Almanya'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İkili ilişkilerimizle bölgesel konuları ele almak ve temaslarda bulunmak üzere Berlin'deyiz" dedi. - BERLİN

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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