Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya'da

Son dakika politika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek ziyaretinin ardından Almanya'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek ziyaretinin ardından Almanya'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İkili ilişkilerimizle bölgesel konuları ele almak ve temaslarda bulunmak üzere Berlin'deyiz" dedi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı