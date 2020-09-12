Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Barış Müzakereleri Açılış Töreni'nde konuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Barış Müzakereleri Açılış Töreni'nde konuştu

Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle katıldığı Afganistan Barış Müzakereleri Açılış Töreni'nde konuştu.

12.09.2020 10:30 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle katıldığı Afganistan Barış Müzakereleri Açılış Töreni'nde konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Barış Müzakereleri Açılış Töreni'nde konuştu

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Angela Merkel Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Ferhat Göçer İbrahim Tatlıses Melisa Aslı Pamuk
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Eylül Bakan Sabah Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Barış Müzakereleri Açılış Töreni'nde konuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 10:35:52. #1.14#
title