Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Barış Müzakereleri Açılış Töreni'nde konuştu
Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle katıldığı Afganistan Barış Müzakereleri Açılış Töreni'nde konuştu.
12.09.2020 10:30 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:35
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle katıldığı Afganistan Barış Müzakereleri Açılış Töreni'nde konuştu.
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Kaynak: AA