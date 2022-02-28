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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması...

AA, Emre Karaca - Güncel
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması...

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konularını görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konularını görüştü.

AA / Emre Karaca - Güncel

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