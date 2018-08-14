Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brunson Görüşmesinin Detaylarını Anlattı: ABD'de Bir Karmaşa Var
Son dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile Ankara'da bir araya gelen Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yürütülen Brunson görüşmelerine ilişkin olarak "ABD'de bir karmaşa var" ifadesini kullandı.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yapılan kritik Bronson görüşmesinin detaylarını anlattı.
Çavuşoğlu'nun açıklamasından satırbaşları;
Vatandaşlarımızın vize sorunu yaşamadan Rusya'yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var.
İDLİB OPERASYONU
Terörist gruplar özellikle İdlib içindeki sivillere ve muhalif gruplara da tehlike oluşturmaktadır. Rusya ve diğer ortaklarımızla beraber bu teröristleri etkiz hale getirmemiz lazım. Tüm İdlib'i bombalamak kriz yaratır, katliam olur ve felaket olur.
ABD İLE 'BRUNSON' GÖRÜŞMESİ
ABD'de bir karmaşa var. Farklı kurumlar ve görüşler var. Tam bir karmaşa söz konusu. Sadece bize yönelik bir durum değil. Büyükelçimizin Bolton'a söylediği nettir. Bilgilieri bir kez daha güncelledi. Bası ve yaptırımlarla Türkiye ile ilişkilerinde kaos olur. Bu mesajı vermiştir. Brunson ev hapsinde. Maslahatgüzarı da kendisini ziyaret edecektir. Durumunda bir değişiklik yoktur.
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