Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
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Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin toplantısı, Gazze'deki ateşkes ilanı ve ardından yaşanan gelişmeler, Afganistan, Suriye'ye insani yardımlar ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de görüşüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin oturumunda konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin oturumunda konuştu: (1)

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Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü - Haberler
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