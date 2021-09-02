Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile göç mutabakatı) Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle...
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Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile göç mutabakatı) Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle...

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(AB ile göç mutabakatı) Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle...
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile göç mutabakatı) Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle bir işbirliği olmaz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile göç mutabakatı) Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle bir işbirliği olmaz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Nahyan ile telefonda görüştü
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Nahyan ile telefonda görüştü
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Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile göç mutabakatı) Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle... - Haberler
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