Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile göç mutabakatı) Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle...
Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile göç mutabakatı) Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle bir işbirliği olmaz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile göç mutabakatı) Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle bir işbirliği olmaz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya