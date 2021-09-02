Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile göç mutabakatı) Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle...

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile göç mutabakatı) Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle bir işbirliği olmaz"