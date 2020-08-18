Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Borrell'ın görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ele alındı. Kaynak: AA