Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Afrika'daki 43 büyükelçiliğiyle kıtayla ilişkilerini her geçen gün daha da geliştirdiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Afrikalı dostlarımızın 25 Mayıs Afrika Günü'nü gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İnancımızdan, değerlerimizden ve kıtadaki eşsiz tarihimizden aldığımız ilhamla Türkiye olarak Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık devlet bırakmıyoruz." sözlerinin yer aldığı video paylaşıldı.

Söz konusu videoda, Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin Afrika'yla ilişkileri geliştirme kararlılığını dile getiren sözlerinin yanı sıra Türkiye'nin Afrika'daki bazı dış temsilciliklerinin 25 Mayıs Afrika Günü'nü tebrik mesajları yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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