Son dakika... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Ayasofya'nın ibadete açılması bir öz güven mesajıdır" Son dakika haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'de görevli 30 ülkenin büyükelçisinin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaretine ilişkin, "Büyükelçiler yaklaşık 1,5 saat boyunca Ayasofya-i Kebir Camii'ni karış karış gezdiler.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'de görevli 30 ülkenin büyükelçisinin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaretine ilişkin, "Büyükelçiler yaklaşık 1,5 saat boyunca Ayasofya-i Kebir Camii'ni karış karış gezdiler. O manevi havayı bizzat teneffüs ettiler. Uluslararası toplum, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasıyla hiçbir şekilde kültürel ve tarihi dokusunun zarar görmediğini görmüş ve bu şekilde bir kez daha tescil etmiş olacak." dedi.

Kıran, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'de görevli 30 ülkenin büyükelçisi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaretinin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, 24 Temmuz'da 86 yıllık hasretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından giderilmesiyle Ayasofya Müzesi'nin, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olarak hizmet vermeye başladığını anımsatarak, o gün yaklaşık 355 bin kişinin yaşadığı manevi coşku ve heyecanın unutulmaz, diri ve canlı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Kıran, bu heyecanı bizzat yaşamak için dünyanın dört bir tarafındaki vatandaşlar ile farklı ülkelerden turistlerin akın akın Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret ettiğini anlattı.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin ziyarete açılmasıyla yurt dışında bu kararı saptırmaya ve birtakım tartışmaların unsuru haline getirmeye yönelik çabaları müşahede ettiklerini aktaran Kıran, şöyle konuştu:

"Türkiye'de mukim büyükelçilerimizin ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin burayı bizzat yerinden görmesi, kültürel ve tarihi dokusuna hiçbir zarar verilmeksizin 1972 Dünya Miras Sözleşmesi'ne de uygun şekilde buranın ibadete açıldığını göstermek ve Ayasofya'nın zenginliklerini paylaşmak için bugün burada kendilerini ağırladık ve onların da heyecanını gözlemlemiş olduk. Büyükelçiler yaklaşık 1,5 saat boyunca Ayasofya-i Kebir Camii'ni karış karış gezdiler. O manevi havayı bizzat teneffüs ettiler. Birtakım soruları oldu, bunları da cevapladık. Bugünkü ziyaretimizi tamamladık. Uluslararası toplum, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasıyla hiçbir şekilde kültürel ve tarihi dokusunun zarar görmediğini görmüş ve bu şekilde bir kez daha tescil etmiş olacak."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, bugün yaklaşık 30 ülkenin büyükelçisinin camiyi ziyaret ettiğini, yarın da yine 30 ülkenin büyükelçisini aileleriyle ağırlayacaklarını belirterek, büyükelçilerin Ayasofya-i Kebir Camii'nin derinliklerini, özelliklerini ve orada ibadet eden vatandaşların manevi hissiyatlarını yerinde gözlemleyeceklerini söyledi.

"Ayasofya'nın ibadete açılması bir öz güven mesajıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla büyük bir hasreti giderdiğini dile getiren Kıran, şunları kaydetti:

"Bu hasretin giderilmesiyle vatandaşlarımızın, Türk-İslam dünyasının ne kadar büyük bir heyecan yaşadığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız, Türk-İslam dünyasından pek çok muhatabıyla hem bayram hem de daha farklı vesilelerle telefon görüşmeleri yapıyor, bir araya geliyor. Hepsi de Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla teşekkürlerini, şükran duygularını ifade ediyorlar. Dünyanın dört bir tarafında 24 Temmuz günü ve arkasından pek çok sevinç gösterileri yapıldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının çok büyük anlamları var. Bu her şeyden önce sadece bir ibadet ihtiyacının giderilmesi değil, Türkiye'nin hem milletine hem de İslam dünyasına verdiği bir öz güven mesajıdır. Cumhurbaşkanımızın bütün ümmet adına dünyaya vurduğu bir öz güven mührüdür. Bu öz güven mührünü herkesin sahiplenmesi, bu heyecan dalgasının akın akın büyümesi de esasen bu özlemin giderilmesinin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu gösteriyor."

Kaynak: AA