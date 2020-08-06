Son dakika... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Ayasofya'nın ibadete açılması bir öz güven mesajıdır"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Ayasofya'nın ibadete açılması bir öz güven mesajıdır"

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'de görevli 30 ülkenin büyükelçisinin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaretine ilişkin, "Büyükelçiler yaklaşık 1,5 saat boyunca Ayasofya-i Kebir Camii'ni karış karış gezdiler.

06.08.2020 22:10 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:16

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'de görevli 30 ülkenin büyükelçisinin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaretine ilişkin, "Büyükelçiler yaklaşık 1,5 saat boyunca Ayasofya-i Kebir Camii'ni karış karış gezdiler. O manevi havayı bizzat teneffüs ettiler. Uluslararası toplum, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasıyla hiçbir şekilde kültürel ve tarihi dokusunun zarar görmediğini görmüş ve bu şekilde bir kez daha tescil etmiş olacak." dedi.

Kıran, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'de görevli 30 ülkenin büyükelçisi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaretinin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, 24 Temmuz'da 86 yıllık hasretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından giderilmesiyle Ayasofya Müzesi'nin, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olarak hizmet vermeye başladığını anımsatarak, o gün yaklaşık 355 bin kişinin yaşadığı manevi coşku ve heyecanın unutulmaz, diri ve canlı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Kıran, bu heyecanı bizzat yaşamak için dünyanın dört bir tarafındaki vatandaşlar ile farklı ülkelerden turistlerin akın akın Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret ettiğini anlattı.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin ziyarete açılmasıyla yurt dışında bu kararı saptırmaya ve birtakım tartışmaların unsuru haline getirmeye yönelik çabaları müşahede ettiklerini aktaran Kıran, şöyle konuştu:

"Türkiye'de mukim büyükelçilerimizin ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin burayı bizzat yerinden görmesi, kültürel ve tarihi dokusuna hiçbir zarar verilmeksizin 1972 Dünya Miras Sözleşmesi'ne de uygun şekilde buranın ibadete açıldığını göstermek ve Ayasofya'nın zenginliklerini paylaşmak için bugün burada kendilerini ağırladık ve onların da heyecanını gözlemlemiş olduk. Büyükelçiler yaklaşık 1,5 saat boyunca Ayasofya-i Kebir Camii'ni karış karış gezdiler. O manevi havayı bizzat teneffüs ettiler. Birtakım soruları oldu, bunları da cevapladık. Bugünkü ziyaretimizi tamamladık. Uluslararası toplum, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasıyla hiçbir şekilde kültürel ve tarihi dokusunun zarar görmediğini görmüş ve bu şekilde bir kez daha tescil etmiş olacak."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, bugün yaklaşık 30 ülkenin büyükelçisinin camiyi ziyaret ettiğini, yarın da yine 30 ülkenin büyükelçisini aileleriyle ağırlayacaklarını belirterek, büyükelçilerin Ayasofya-i Kebir Camii'nin derinliklerini, özelliklerini ve orada ibadet eden vatandaşların manevi hissiyatlarını yerinde gözlemleyeceklerini söyledi.

"Ayasofya'nın ibadete açılması bir öz güven mesajıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla büyük bir hasreti giderdiğini dile getiren Kıran, şunları kaydetti:

"Bu hasretin giderilmesiyle vatandaşlarımızın, Türk-İslam dünyasının ne kadar büyük bir heyecan yaşadığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız, Türk-İslam dünyasından pek çok muhatabıyla hem bayram hem de daha farklı vesilelerle telefon görüşmeleri yapıyor, bir araya geliyor. Hepsi de Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla teşekkürlerini, şükran duygularını ifade ediyorlar. Dünyanın dört bir tarafında 24 Temmuz günü ve arkasından pek çok sevinç gösterileri yapıldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının çok büyük anlamları var. Bu her şeyden önce sadece bir ibadet ihtiyacının giderilmesi değil, Türkiye'nin hem milletine hem de İslam dünyasına verdiği bir öz güven mesajıdır. Cumhurbaşkanımızın bütün ümmet adına dünyaya vurduğu bir öz güven mührüdür. Bu öz güven mührünü herkesin sahiplenmesi, bu heyecan dalgasının akın akın büyümesi de esasen bu özlemin giderilmesinin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu gösteriyor."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 'Ayasofya'nın ibadete açılması bir öz güven mesajıdır'

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor Dünya
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal...
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı Magazin
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim 3. Sayfa
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu Spor
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi Spor
Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı Magazin
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme
Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Dereye elektrik verip balık tutmaya çalışan genç, akıma kapılıp yaşamını yitirdi
Dereye elektrik verip balık tutmaya çalışan genç, akıma kapılıp yaşamını yitirdi
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
Vakaların artmasıyla sıkılaştırılan denetimlere katılan kaymakam, tıka basa dolu otobüsü boşalttı
Vakaların artmasıyla sıkılaştırılan denetimlere katılan kaymakam, tıka basa dolu otobüsü boşalttı
İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi
İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi
'İnek sağmaya gidiyorum' diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
"İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Meclis Başkanı Şentop: Erken seçim, hukuken mümkün ancak bu sistemde zor
Meclis Başkanı Şentop: Erken seçim, hukuken mümkün ancak bu sistemde zor
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Ufuk Bayraktar Mehmet Ali Erbil
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Türk Çocuk Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Son dakika... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Ayasofya'nın ibadete açılması bir öz güven mesajıdır" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 22:28:28. #1.15#
title