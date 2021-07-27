Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Biz AB üyelik sürecinde sivil toplumu önemsiyoruz"
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Biz AB üyelik sürecinde sivil toplumu önemsiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, "Biz AB üyelik sürecinde sivil toplumu önemsiyoruz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, "Biz AB üyelik sürecinde sivil toplumu önemsiyoruz. AB üyelik sürecimiz belki üst düzeyde resmi temaslarla bürokrasi tarafından başlatıldı ve bugüne kadar getirildi ancak bundan sonra Türk sivil toplumunun diğer Avrupa ülkelerinin sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışması bizim için çok anlamlı ve değerli" dedi.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütülen ve Katılım Öncesi Yardım (IPA) altında finanse edilen Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı ve Sivil Toplum Destek Programı'nın kapanış töreni gerçekleşti. Düzenlenen törende konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, "Biz AB üyelik sürecinde sivil toplumu önemsiyoruz. AB üyelik sürecimiz belki üst düzeyde resmi temaslarla bürokrasi tarafından başlatıldı ve bugüne kadar getirildi ancak bundan sonra Türk sivil toplumunun diğer Avrupa ülkelerinin sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışması ortak sorunlara ortak çözümler üretmesi ve ülkemizin AB üyelik sürecini ilerletmesi bizim için çok anlamlı ve değerli. Bu anlamda biz AB Başkanlığı olarak sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde olmaya birlikte çalışmaya, ortak projeler yapmaya önem gösteriyoruz. AB üyelik müzakerelerinde her bir başlık altında sivil toplum kuruluşlarımızla geçmişte yakında istişarelerde bulunmuştuk" dedi.

IPA fonlarının belirli bir bölümünü STK'lara ayırdıklarını belirten Kaymakcı, "Bu bağlamda AB Başkanlığımızın, AB Temsilciliğiyle yürütmekte olduğu 2 tane program var. Sivil Toplum Diyalog Programı ve Sivil Toplum Destek Programı. Bugün Sivil Toplum Diyalog Programı'nın 5'inci dönemini tamamladık 6'ncı dönemine girdik. Sivil Toplum Destek Programı'nda da keza 2'nci dönemi tamamladık ve 3'üncü döneme başlıyoruz. 2008'den beri sivil topluma genel olarak diyalog ve destek adı altında tahsis edilen fon tutarı aşağı yukarı 70 milyon avroyu buldu" açıklamasında bulundu.

(Mevlüt İşli - Mustafa Cenik - Yunus Özkan/İHA)

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Biz AB üyelik sürecinde sivil toplumu önemsiyoruz'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Biz AB üyelik sürecinde sivil toplumu önemsiyoruz'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Biz AB üyelik sürecinde sivil toplumu önemsiyoruz'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Biz AB üyelik sürecinde sivil toplumu önemsiyoruz'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Biz AB üyelik sürecinde sivil toplumu önemsiyoruz'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Biz AB üyelik sürecinde sivil toplumu önemsiyoruz'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Biz AB üyelik sürecinde sivil toplumu önemsiyoruz'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Biz AB üyelik sürecinde sivil toplumu önemsiyoruz'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Biz AB üyelik sürecinde sivil toplumu önemsiyoruz'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Biz AB üyelik sürecinde sivil toplumu önemsiyoruz'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Biz AB üyelik sürecinde sivil toplumu önemsiyoruz'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Biz AB üyelik sürecinde sivil toplumu önemsiyoruz'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Biz AB üyelik sürecinde sivil toplumu önemsiyoruz'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Biz AB üyelik sürecinde sivil toplumu önemsiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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