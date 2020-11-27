Son dakika... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, AiB 5. Bölgesel Forumu'na katılacak

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, bugün çevrim içi şekilde gerçekleştirilecek olan Akdeniz için Birlik (AiB) 5. Bölgesel Forumu'na katılacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, bugün çevrim içi şekilde gerçekleştirilecek olan Akdeniz için Birlik (AiB) 5. Bölgesel Forumu'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Avrupa-Akdeniz bölgesinin kalbinde yer alan Türkiye, Akdeniz için Birlik Örgütü'nün kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. AB üyeliğine aday Türkiye, Akdeniz bölgesinde istikrar ve refah için çaba göstermeye ve AiB'in faaliyetlerini desteklemeye devam edecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı