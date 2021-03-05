Son dakika! Dışişleri: Arap Ligi'nin ülkemize yönelik aldığı mesnetsiz kararları reddediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 3 Mart'ta düzenlenen toplantısında ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nce 3 Mart'ta düzenlenen toplantıda alınan kararlara tepki gösterildi. Türkiye'ye yönelik alınan kararlar tümüyle reddedildiği belirtilerek, "Bazı Arap Ligi ülkelerinin kendi yıkıcı faaliyetlerini örtmek amacıyla ülkemize yönelik kalıplaşmış ithamlarını sürdürmekte ısrar etmesinin, dost ve kardeş Arap halkları nezdinde karşılığı bulunmadığını esasen Arap Ligi üyeleri de gayet iyi bilmektedir.Üye ülkeler arasında şeffaf bir müzakere süreci yürütülmeksizin, çeşitli çevrelerin empoze etmesi sonucunda kabul edilen bu tür kararlara bazı Arap Ligi üyelerinin de karşı çıktığı veya şerh koyduğu görülmektedir" denildi.

'KATKI SAĞLAMAYA BİR KEZ DAHA DAVET EDİYORUZ'

Türkiye'nin ilkeli ve kararlı tutumuyla bölgesinde ve dünyada güvenlik, istikrar ve huzurun tesisi için en fazla çaba gösteren ülkelerden biri olduğu kaydedilerek, "Arap ülkelerinin egemenlik ve toprak bütünlüklerinin korunması ile siyasi birliklerinin tesisi bölgeye yönelik en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Arap Ligi'ni, asılsız iddialarla ülkemizi hedef almak yerine, Arap halkının huzur, refah ve esenliğini önceliklendirmeye, bölgede güvenlik ve istikrarın tesisine yapıcı katkı sağlamaya bir kez daha davet ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı