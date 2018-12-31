Son Dakika! Dış Ticaret Rakamları Açıklandı
Son dakika! Dış ticaret açığı Kasım'da yüzde 89,8 azalarak 651 milyon dolara geriledi.
Dış ticaret açığı Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,8 azalarak 651 milyon dolara geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 15 milyar 529 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolara geriledi.
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