Son dakika! Diş Hastanesi'nde MHRS Randevu Sistemi Durduruldu Son dakika haberine göre Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yaptığı duyuru ile MHRS ile hasta kabulünün durdurulduğunu açıkladı.

Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yaptığı duyuru ile MHRS ile hasta kabulünün durdurulduğunu açıkladı.

Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından yapılan duyuruda, "Yeni tıp koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında hastanemizde MHRS ile hasta kabulü durdurulmuştur. Bu süreçte sadece Bilim Kurulu'nun diş hekimliğinde acil uygulamalar olarak tanımladığı hizmetler verilecektir. Mümkün olan en kısa sürede MHRS ile hasta alımının tekrar açılacağını belirterek, anlayışınız için teşekkür ederiz, sağlıklı günler dileriz" ifadesinde bulunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA