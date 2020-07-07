Son dakika! DIŞ Çin'de öğrenci taşıyan otobüs göle uçtu Son dakika güncel haberi... Çin'de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su rezervinin içine düştü.

Çin'de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su rezervinin içine düştü. Olay Çin'in Guizhou eyalatindeki Anshun kentinde olduğu bildirildi. Yetkililer, ölü veya yaralı konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Kazanın neden kaynakladığı konusunda yetkililer soruşturma yaptıklarını bildirdi.

Kaynak: DHA