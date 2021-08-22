Son dakika... Direksiyona geçen çocuk sürücü ortalığı birbirine kattı
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Son dakika... Direksiyona geçen çocuk sürücü ortalığı birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Direksiyona geçen çocuk sürücü ortalığı birbirine kattı 17 yaşındaki sürücünün sebep olduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı Direksiyon başında sigara yakmak isterken kaza yaptı, LPG tankı patladı Bursa'da 17 yaşındaki çocuk sürücü direksiyon başında sigara içmeye kalkınca kaza yaptı.

Direksiyona geçen çocuk sürücü ortalığı birbirine kattı

17 yaşındaki sürücünün sebep olduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Direksiyon başında sigara yakmak isterken kaza yaptı, LPG tankı patladı

BURSA - Bursa'da 17 yaşındaki çocuk sürücü direksiyon başında sigara içmeye kalkınca kaza yaptı. Kaza sonrası bir aracın LPG tankı patlarken, bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat 13.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre babasına ait Fiat Şahin model otomobili izinsiz alarak arkadaşlarıyla gezmeye çıkan 17 yaşındaki genç, aracı arkadaşına verdi. Selçukbey Caddesi'ne girdikleri sırada seyir halindeyken sigara içmek isteyen genç sürücü aşırı hız sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkmamak için manevra yapan genç, çiçekçi önünde düğün için süslenen otomobilin kapısını kopardı. Çiçekçide işlemleri biten sürücüsü aracına bineceği esnada meydana gelen kazada sürücüsü anlık şokla araçtan inemedi.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil daha sonra savrularak karşı şeritte park halinde bulunan 3 araca daha çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla 3 genç araçtan çıkarıldı. Kısa süre sonra aracın LPG tankı patladı. Cadde esnafı dükkanlarında bulunan yangın tüpleriyle aracı söndürdü. Yaşanan kazada ölen yada yaralanan olmazken, 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazadan 1 dakika önce düğün için araç süsleyen ve işini bitirip dükkana yönelen çiçekçi Mehmet Kahraman, "17 yaşındaki 3 çocuk babasının arabasını almış ve arkadaşına vermiş. Caddeden ortalama 100 kilometre hızla geliyordu. Bizde dükkanın önünde araba süslüyorduk. Süsleme işi bittikten sonra araç sahibi kapıyı açarak araca bir ayağını atıp kapıyı kapatmadan gelin arabasının kapısına vurdu. Vuruktan sonra savrularak karşıda park halinde duran 3 araca daha vurdu. Öğrendiğimiz kadarıyla çocuklar 17 yaşında. Ehliyetleri yok. Karşıdaki araçlara çarptıktan sonra Şahin'in LPG tankı patladı. Komşu esnaf yangın tüpleriyle müdahale etti ve söndürdü. Ambulans, itfaiye ve polis gelerek müdahale etti. Şans eseri yolda kimse yoktu. Can kaybı olmadı" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Direksiyona geçen çocuk sürücü ortalığı birbirine kattı
Son dakika... Direksiyona geçen çocuk sürücü ortalığı birbirine kattı
Son dakika... Direksiyona geçen çocuk sürücü ortalığı birbirine kattı
Son dakika... Direksiyona geçen çocuk sürücü ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur

Direksiyona geçen çocuk sürücü ortalığı birbirine kattı
Direksiyona geçen çocuk sürücü ortalığı birbirine kattı
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