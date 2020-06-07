Son dakika... Direksiyon hakimiyetini kaybetti, zeytinliğe uçtu: 2 yaralı
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Son dakika... Direksiyon hakimiyetini kaybetti, zeytinliğe uçtu: 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Direksiyon hakimiyetini kaybetti, zeytinliğe uçtu: 2 yaralı -Zeytinliğe uçan otomobilde dede ve torunu yaralandı İznik-Adapazarı yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçtu.

07.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:11

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, zeytinliğe uçtu: 2 yaralı

-Zeytinliğe uçan otomobilde dede ve torunu yaralandı

BURSA - İznik-Adapazarı yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçtu. Kaza sonucu otomobilde bulunan dede ve torunu yaralandı.

Kaza, İznik-Adapazarı yolu Çiçekli mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden İznik'e gelmekte olan 48 HP 131 otomobilin sürücüsü Necati Çelikdireksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun kenarında bulunan zeytinliğe uçtu. Kaza sonucu otomobilde bulunan Necati Çelik ile yanında bulunan torunu Batuhan Yetimyaralandı. Zeytinliğe uçan otomobili gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları İznik Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza sonucu zeytin tarlasında bulunan ağaçlar zarar görürken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika... Direksiyon hakimiyetini kaybetti, zeytinliğe uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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