Son dakika: Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
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Son dakika: Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

06.10.2020 14:16 | Son Güncelleme: 06.10.2020 14:24
Son dakika: Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da kalp krizi geçirerek bariyerlere çarpan tırın sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da kalp krizi geçirerek bariyerlere çarpan tırın sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi otoyolunun Gaziantep bağlantı yolunda yaşandı. İbrahim Aslan'ın kullandığı 46 AJ 551 plakalı tır, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, sürücünün kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesi burada yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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