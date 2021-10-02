Son dakika! Direksiyon başında bayılınca kaza yaptı: Kaza anı kamerada - Haberler
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Son dakika! Direksiyon başında bayılınca kaza yaptı: Kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Direksiyon başında bayılınca kaza yaptı: Kaza anı kamerada

Bir son dakika haberine göre İstanbul Bağcılar'da öğretmenin direksiyon başında bayılması sonucu kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen araca çarptı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Bağcılar'da öğretmenin direksiyon başında bayılması sonucu kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen araca çarptı. 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Bağcılar Birlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 NB 7136 plakalı otomobiliyle ilerleyen Uğur isimli genç öğretmen, tansiyonunun düşmesi sonucunda baygınlık geçirdi. Öğretmenin bayılması sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, karşı yönden gelen 34 DHR 951 plakalı araca çarptı. Her iki araç ardından park halindeki 34 DOL 947 otomobile çarptı. Kazada 2 kişinin hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kazada park halindeki aracı zarar gören Raşit Akkoç, "Kaza Bağcılar Meydan istikametinden gelen araç sahibinin uyuyakaldığına dair bir söylenti aldık biz. Beyaz araca vuruyor, beyaz araçla birlikte bizim park halindeki aracımıza vuruyor. Esnaf arkadaşlar beni arıyor. Ben de evdeydim tabii o arada. Aşağı indiğimizde olay bu şekilde gerçekleşiyor" dedi.

Öte yandan kaza anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilden karşı yönden gelen araca çarptığı görünüyor. - İSTANBUL

Son dakika! Direksiyon başında bayılınca kaza yaptı: Kaza anı kamerada

Son dakika! Direksiyon başında bayılınca kaza yaptı: Kaza anı kamerada

Son dakika! Direksiyon başında bayılınca kaza yaptı: Kaza anı kamerada

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