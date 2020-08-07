Son dakika... Diplomalarını aldıkları gün iş başı yaptılar Son dakika haberi: Diplomalarını aldıkları gün iş başı yaptılar Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin ilk mezunları diplomalarını aldıkları gün iş başı yaptı.

Diplomalarını aldıkları gün iş başı yaptılar

KONYA - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin ilk mezunları diplomalarını aldıkları gün iş başı yaptı.

2016-2017 akademik yılında üniversite tercihlerini mezuniyetten sona iş garantisi de veren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden yana kullananlar İngilizce Yeterlilik Sınavını geçerek başladıkları eğitimlerini tamamladı. 45 üretim tesisi, holding merkezi, satış organizasyonu, pazarlama gibi iş hayatının tüm unsurlarını kapsayacak şekilde Anadolu Birlik Holding'in sunduğu imkanlarla teorik eğitimlerini pratikle taçlandıran Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri diplomalarını aldıkları gün Torku markası altındaki işletmelerde çalışmaya başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle mezuniyet töreni düzenlenmezken aileleriyle birlikte Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ne gelen öğrenciler diplomalarını Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Mütevelli Heyet Başkanı Mikdat Çakır ve Anadolu Birlik Holding CEO'su Taner Taşpınar'ın elinden aldı. Diplomalarını alır almaz, uzun arayışlar ve yeni sınav maratonuna girmeden mezun oldukları üniversitenin kurucusu Anadolu Birlik Holding'de iş hayatına başlayan gençler aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam edebilecekler.

İlk mezunları olan gençlere diplomalarını vermenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, "2016'da kapılarını açan üniversitemizden İngilizce yeterlilik sınavını geçerek birinci sınıftan başlayan evlatlarımızı mezun ettik. Bu 4 yıl boyunca stajlarını Konya Şeker'in tesislerinde ve işletmelerinde yaptılar. Teorik eğitimlerini pratikle pekiştirdiler. İş garantili üniversitemize başlamışlardı, bugün önce diplomalarını aldılar, sonra da Torku ailesinin onlar için planlayıp hazırladığı işlerinin başına geçtiler. Kendilerini ve ailelerini tebrik ediyor, okul hayatlarındaki gibi başarılı olmalarını diliyoruz" dedi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Mikdat Çakır da konuşmasında, "Öğrenci alımının henüz 5'inci senesinde YÖK tarafından Türkiye'deki üniversiteler arasında yapılan değerlendirmelerde üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesi, öğrencilere sunduğu burs, altyapı ve fiziki imkanları ve araştırma projeleri anlamında pek çok alanda ilk 3 ve ilk 5 üniversitenin arasına girmeyi başaran bir sonuç elde etmesi özellikle gurur verici. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Türkiye ortalamasının 3 katından fazla bir oran ile tüm üniversiteler içinde 3'üncü, vakıf üniversiteleri içinde 1'inci sırada. Eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı ile Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında 2. sırada yer almıştır. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin bu tabloyu 206 üniversite arasından sıyrılarak oluşturması ayrıca gurur vericidir" diye konuştu.

Anadolu Birlik Holding CEO'su Taner Taşpınar ise, eğitimleri boyunca destek oldukları öğrencilerle bugün aynı çatı altında çalışacaklarını hatırlattı. Taşpınar, "Hani futbolda, basketbolda bir tabir vardır; altyapıdan oyuncu çıkarmak. Konya Şeker'in altyapıdan çıkardığı ilk cevherler arkadaşlarımız olacak. İnşallah kariyerleri ile birlikte Torku'nun işlerini büyütmeye de katkı verecekler. Mezun olup iş hayatına işletmelerimizde ve Holding bünyesinde başlayan arkadaşlarımızın performansı hem üniversitemiz hem de Konya Şeker için önemli. Genç kardeşlerimizi tebrik ediyor, Anadolu Birlik Holding'deki yeni mesai arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum" şeklinde konuştu.

"4 yıl göz açıp kapayana kadar geçti"

PANKOBİRLİK Genel Başkanı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Recep Konuk, diplomalarını alan öğrenciler ve ailelerini telefonla arayarak tebrik etti. Öğrenciler ve ailelerine hitap eden Recep Konuk şunları söyledi; "2016'da Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin ilk öğrencileri ile eğitime başlaması vesilesi ile düzenlenen törende tüm öğrencilerimizin ailelerine evlatlarınız bize emanet demiştik. 4 yıl göz açıp kapayana kadar geçti. Biz ailelerimizin emanetine sahip çıktık, evlatlarımız da sorumluluklarına sahip çıktılar ve diplomalarını aldılar. Şimdi emanet alma sırası onlarda. Çiftçinin işi, aşı, markası, ülkemizin gıda güvenliği, tüketicinin güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişim hakkı için gösterdiğimiz gayret, meslek büyükleri ile birlikte onlara emanet. Eğitimlerini tamamladıkları çatı altında iş hayatına adım attılar. Yetiştikleri yerde inşallah meyve dökmeye başlayacaklar. Eğitim hayatlarındaki başarıları için tebrik ediyor, başarılarını iş hayatında da sürdürmelerini temenni ediyoruz. Diplomalarını alarak mesailerine başlayan gençlerimize aynı çatı altında öğrencilikten iş hayatına uzanan değişiklik nedeniyle hoş geldiniz diyoruz. Torku Ailesi olarak verdiğimiz çiftçinin işini, aşını büyütme, ülkemizden dünyanın en büyük gıda markalarından birini çıkarma gayretimizde bugün işe başlayan kardeşlerimiz ve eğitimlerini Konya Şeker çatısı altında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde sürdürüp, Torku Ailesine gelecek yıllarda katılmaya devam edecek 'çekirdekten yetişme' gençlerimizle bu yarışta adımlarımız daha hızlı ve büyük olacak."

"İş garantili eğitim veriliyor"

2016-17 akademik yılında öğrenci kabulüne başlayan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ilk 100 bin içerisinden ilk 2 tercihi ile yerleşen öğrencilere iş garantili eğitim verirken yine ilk 100 bin içerisinden yerleşen öğrencilerine aylık başarı bursları veriyor. Tarım ve Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültelerinde 100'ün üzerinde akademik personeli ile eğitim veren üniversite, uluslararası işbirlikleri çerçevesinde yaptığı ikili anlaşmalar ve Erasmus gibi öğrenci değişim programları ile öğrencilerinin yurt dışında eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmasını sağlıyor. Sanayi ile iç içe bir model çerçevesinde kurulan üniversite, kuvvetli üniversite-sanayi bağı ile yerli maya ve yerli tohum, yüksek verimli yem, tanı kitleri ve yerli yazılım gibi konularda Konya Şeker ve Anadolu Birlik Holding ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarla ülkemize katkı sağlıyor.

Kaynak: İHA