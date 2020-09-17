Dini nikahlı eşini ve kaynanasını öldürüp intihar etti
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Dini nikahlı eşini ve kaynanasını öldürüp intihar etti

Sivas'ta Şenel Bulut adlı kişi dini nikahlı eşi olduğu belirlenen Ebru Aksu ve annesi Şükran Aksu'yu silahla vurarak öldürdü. Eşi ile kaynanasının canına kıyan Bulut, daha sonra da kendi yaşamına son verdi.

Dini nikahlı eşini ve kaynanasını öldürüp intihar etti
17.09.2020 14:41 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:05

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde takip ettiği dini nikahlı eşi ve eşinin annesini öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Edilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyünde meydana geldi. 54 yaşındaki Şenel Bulut, ilçeye bağlı Avşar köyünde ikamet eden 38 yaşındaki dini nikahlı eşiEbru Aksu ve Aksu'nun 66 yaşındaki annesi Şükran Aksu ile Şehbağlar köyündeki çeşme başında karşılaştı.

ÜÇÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Bulut, belinden çıkarttığı silahla dini nikahlı eşi ve annesinin üzerine kurşun yağdırdı. Ardından aynı silahla kendini kafasından vurup intihar etti. Üçü de olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bulut ve Aksu çiftinin İstanbul'da yaşadıkları ancak bir süre önce işleri bozulunca Aksu'nun köyüne geri döndüğü öğrenildi. Bulut'un olay yerine Suşehri ilçesinden kiraladığı bir araçla gittiği iddia edildi.

Kaynak: İHA

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