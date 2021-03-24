Son dakika: Dini duyguları istismar eden ve cinsel saldırıda bulunan sahte alternatif tıp uzmanına dava açıldı

Son dakika haberleri: Kendisini alternatif tıp uzmanı olarak tanıtıp, bir ailenin dini inancını sömüren ve kızlarına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık hakkında, "zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" ve "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 66 yıl 3...

Kendisini alternatif tıp uzmanı olarak tanıtıp, bir ailenin dini inancını sömüren ve kızlarına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık hakkında, "zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" ve "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 66 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekiler baba S.Y. ile kızları D.Y.E. ve S.Y'nin, avukatları aracılığıyla sanık Uğur A. hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

Kendisini alternatif tıp uzmanı olarak tanıtan sanık Uğur A'nın, kadın hastalıklarına iyi gelen bir macunun formülünü bildiğini, işlerini büyütmek için müşteki S.Y.'den yatırımcı olmasını istediği anlatılan iddianamede, sanığın sistemli ve yöntemli eylemleriyle müşteki S.Y'yi kontrol etmeye başladığı ifade edildi.

İddianamede, sanığın bu müştekiyi Alevilik inancının kutsal simgeleri üzerinden etki altına aldığı, bu inancın kültürel taraflarını kullanarak sürekli mesajlar gönderdiği ve kendisini de bu inançta yer alan "Seyyid" olarak tanıttığı aktarıldı.

Sanığın dini ve inanca dair duygularını sömürdüğü müştekinin, kendisine para göndermesini sağladığı, kurban kesmek veya cinlerle korkutmak suretiyle kişinin din ve inanç simgelerini kullandığı vurgulanan iddianamede, sanığın bu şekilde zincirleme olarak müştekiyi, dini ve inancına dair duygularını sömürerek dolandırdığı kaydedildi.

İddianamede, hukuk ofisi açarak muhtelif işler yapan diğer müştekiler D.Y.E. ile S.Y'nin de yaşanan maddi mağduriyetten etkilendiği belirtilerek, sanığın S.Y'yi etkisi altına aldıktan sonra müştekilerin tamamının hayatının alt üst olduğu, ailenin bütün düzeninin dağıldığı, çok ciddi maddi zararın yanında manevi tahribat da yaşandığı aktarıldı.

Sanığın müşteki kız kardeşlere cinsel saiklerle yaklaşıp hürriyetlerinden yoksun kılarak, zincirleme şekilde cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen iddianamede, bu durumlardan etkilenen kızların annelerinin de psikolojik sağlığının bozulduğu, intihara teşebbüs ettiği dile getirildi.

Bu olaylarla alakalı farklı bir ilde de davası ve soruşturması bulunan sanık Uğur A.'nın müşteki S.Y.'nin mal varlığına karşı işlediği eylemlerle yetinmeyerek, diğer müştekilerin meslek icrası alanına da dahil olduğu belirtilen iddianamede, hileli eylemlerden etkilenen müştekilerin maddi zarar gördükleri dile getirildi.

İddianamede, kazanılan maddi faydaları zimmetinde tutan sanığın "zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı", "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" ve "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 15 yıl 9 aydan 66 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş