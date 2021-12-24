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Son dakika... Dinar'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Son dakika... Dinar'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

ISPARTA (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ercan Öztürk idaresindeki 32 K 2542 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Isparta kara yolunda şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Erkan Öztürk yaralandı.

Yaralılar, 112 ekiplerince, Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Dieğr kazada ise M.D. idaresindeki 03 LV 793 plakalı kamyon, Uluköy yakınlarında A.Z'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.

Kazada, yaralanan kamyon şoförü, sağlık ekiplerince Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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