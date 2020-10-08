Son dakika... Dilovası'ndaki kömürlük yangını 15 saattir söndürülemedi

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde halkın sokağa dökülmesine neden olan Kömürcüler OSB'de söndürme çalışmaları 15 saattir devam ediyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde halkın sokağa dökülmesine neden olan Kömürcüler OSB'de söndürme çalışmaları 15 saattir devam ediyor.

Dilovası'nda halkın sokağa dökülerek eylem yapmasına neden olan Kömürcüler OSB'deki kömürlük alan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. Dün gece 21.00'da Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) faaliyet gösteren bir firmanın depolama alanında çıkan yangın sonrasında oluşan koku ve duman vatandaşları sokağa döktü. Çevre ilçelerde de hissedilen kokudan rahatsız olan yaklaşık 150 kişilik bir grup, sanayi bölgesine gelerek eylem yaptı. Eylemin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri yapılan inceleme sonrasında kömürlerin yandığı OSB işletmelerinden Atakaş Tic. A.Ş.'ye toplamda 265 bin 497 TL idari para cezası uygulandı.

Geniş bir alana yayılan kömürlük alandaki yangını söndürme çalışmaları ise alanın büyüklüğü nedeniyle halen sürüyor. Yığınların içindeki kömürlerin yanmaya devam etmesi nedeniyle de itfaiye ekipleri bir yandan kömür yığınlarına soğutmaya çalışırken, bir yandan da iş makineleri ile yığın dağıtılıyor.

Öte yandan dün gece sokağa dökülen vatandaşları eylemlerini sonlandırması için ikna eden Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan da sabah saatlerinde yeniden OSB'ye giderek incelemelerde bulundu. OSB yöneticileri, işletme yetkilileri ve muhtarlar ile alanda inceleme yapan Alkan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı