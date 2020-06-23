Son dakika! Dilovası'nda fabrika yangını
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Son dakika! Dilovası'nda fabrika yangını

Gelen son dakika haberlerine göre Dilovası'nda fabrika yangını KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, yer kaplamaları ve sunu çim üreten fabrikada yangın çıktı.

Son dakika! Dilovası'nda fabrika yangını
23.06.2020 00:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:43


Dilovası'nda fabrika yangını 
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, yer kaplamaları ve sunu çim üreten fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın içerisini saran alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.  
Gece saatlerinde, Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde suni çim ve yer kaplamaları üreten fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri ve organize sanayi bölgesinde bulunan  itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangın içeride etkili olurken, itfaiye ekipleri otomatik kapıların kapanması nedeniyle acil kapılarından ve çatıdan içeri su tuttu. Kapıları keserek içeri girmek için çalışma yapan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarfediyor. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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