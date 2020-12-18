Son dakika! Dilencilik yapan 10 çocuğun ailesine işlem yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Dilencilik yapan 10 çocuğun ailesine işlem yapıldı

18.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:58
Son dakika! Dilencilik yapan 10 çocuğun ailesine işlem yapıldı

Son dakika haberler... Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce 15 Kasım 2020-14 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda dilencilik ve tartıcılık yapan, kağıt toplayan 10 çocuğun ailesine işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce 15 Kasım 2020-14 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda dilencilik ve tartıcılık yapan, kağıt toplayan 10 çocuğun ailesine işlem yapıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan 10 çocuğun ailesine, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan, 71 şahsa ise Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapıldı. Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Engin Altay Donald Trump Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Sinan Akçıl İrem Derici Defne Samyeli Hakan Taşıyan
Spor Falcao Neymar Ali Koç Burak Yılmaz Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Kredi Karar Çocuk Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Dilencilik yapan 10 çocuğun ailesine işlem yapıldı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:02:35. #1.15#
title