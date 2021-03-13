Son dakika! Dikkatsizlik kazaya neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Dikkatsizlik kazaya neden oldu

13.03.2021 13:18 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:24
Son dakika! Dikkatsizlik kazaya neden oldu

Gelen son dakika haberine göre Niğde'de traktör sürücüsünün dikkatsiz bir şekilde kavşakta dönmesi kazaya neden oldu.

Niğde'de traktör sürücüsünün dikkatsiz bir şekilde kavşakta dönmesi kazaya neden oldu.

Niğde'de meydana gelen trafik kazası, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün dikkatsiz bir şekilde kavşakta dönmeye çalıştığı traktöre bağlı römork, yanındaki araca çarptı. Kazada otomobilin tamponu düşerken, sürücüsü de neye uğradığını şaşırdı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Şevket Çoruh Şeyma Subaşı Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Mustafa Er Ersun Yanal Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Dikkatsizlik kazaya neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 13:24:49. #1.14#
title