Son dakika! Dikkatsizlik kazaya neden oldu
13.03.2021 13:18 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:24
Gelen son dakika haberine göre Niğde'de traktör sürücüsünün dikkatsiz bir şekilde kavşakta dönmesi kazaya neden oldu.
Niğde'de traktör sürücüsünün dikkatsiz bir şekilde kavşakta dönmesi kazaya neden oldu.
Niğde'de meydana gelen trafik kazası, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün dikkatsiz bir şekilde kavşakta dönmeye çalıştığı traktöre bağlı römork, yanındaki araca çarptı. Kazada otomobilin tamponu düşerken, sürücüsü de neye uğradığını şaşırdı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı