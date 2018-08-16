Son Dakika! Dikey Geçiş Sınavı Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları açıklandı.

DGS SINAVINA 388 BİN 215 ADAY BAŞVURDU

Bu yıl ilk kez 81 ilde yapılan DGS'ye 388 bin 215 aday başvurdu. Sınavda adaylara 60 sayısal, 60 sözel olmak üzere toplam 120 soru için 150 dakika süre verildi.

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Sonuçlar sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

SONUÇLARI T.C. KİMLİK NUMARASI VE ŞİFRELERİ İLE ÖĞRENEBİLECEK

Adaylar, sonuçları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.